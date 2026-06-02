Россиянам объяснили, когда работодатель может запретить ИИ

Работодатель может запретить или ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе, если это связано с защитой коммерческой тайны, персональных данных или внутренней информации компании. Для этого правила должны быть прописаны во внутренних документах, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Компания вправе сама устанавливать порядок работы с цифровыми сервисами и корпоративными ИТ-ресурсами. С точки зрения законодательства работодатель вправе устанавливать правила использования цифровых сервисов и корпоративных ИТ-ресурсов, особенно если это связано с защитой коммерческой тайны, персональных данных или внутренней информации компании. Поэтому организация может ограничивать использование искусственного интеллекта в работе, если такие правила закреплены во внутренних документах и связаны с вопросами безопасности бизнеса», — отметила Шульженко.

По ее словам, при этом сотрудники все чаще используют ИИ в рабочих задачах: с его помощью готовят отчеты, разбирают данные, структурируют задачи и сокращают объем рутины. Если компания полностью запрещает такие инструменты, это может сказаться на скорости работы и настроении сотрудников, предупредила эксперт.

Шульженко добавила, что многие работодатели сейчас выбирают не полный запрет, а правила использования ИИ. В них можно указать, какие сервисы разрешены, какие данные нельзя загружать во внешние системы и кто отвечает за итоговое решение, уточнила Шульженко.

По ее словам, некоторые компании также создают внутренние ИИ-инструменты. Это позволяет пользоваться технологиями в работе, но не передавать корпоративные данные во внешние сервисы, заключила эксперт.

