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Бизнес

Российские бизнесмены намерены продать принадлежащий им в Германии уникальный замок-отель

Bild: в ФРГ российские собственники за €11 млн продают исторический отель-замок
sadman/Shutterstock/FOTODOM

Российские предприниматели выставили на продажу принадлежащий им исторический замок-отель Вольфсбруннен. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В материале отмечается, что Вольфсбруннен представляет собой настоящий сказочный замок, построенный в архитектурном стиле неоренессанса. Российские владельцы Ирина Клочкова и Андрей Трубицын намерены продать его за более чем €11 млн.

Построенный в 1904-1907 годах Вольфсбруннен расположен в коммуне Майнхард федеральной земли Гессен. Кроме самого замка, переоборудованного в гостиничный комплекс с 53 номерами и люксами, в состав туристического объекта входят парк площадью около 84 тыс. квадратных метров, ресторан, бар, винный погреб, библиотека, велнес-центр и вертолетная площадка.

Как стало известно газете, Клочкова и Трубицын приобрели Вольфсбруннен в 2009 году примерно за €3 млн. Предприниматели инвестировали средства в реконструкцию комплекса и к 2015 году переоборудовали его в четырехзвездочный отель.

Причины продажи официально неизвестны. По данным Bild, владельцы замка были основными акционерами Консервативного коммерческого банка (ККБ), лицензию у которого в 2022 году отозвал Центробанк России. Позднее к экс-владельцам банка и связанным с ними компаниям предъявили финансовые требования на сумму около 14 млрд рублей.

Представитель агентства недвижимости, которое сопровождает сделку, рассказал изданию, что действующий директор отеля примет участие в выборе нового владельца Вольфсбруннена.

21 апреля сообщалось, что Warhorse Studios направит часть прибыли с продаж Kingdom Come на реставрацию замка XIV века.

Ранее из замка Пугачевой предложили сделать музей.

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