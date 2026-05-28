Из замка Пугачевой предложили сделать музей

Шоумен и продюсер Гера Иващенко выступил с инициативой преобразовать замок Аллы Пугачевой, расположенный в деревне Грязь, в музей. Своим мнением он поделился в беседе с kp.ru.

Иващенко считает, что это поможет оживить заброшенное здание и привлечь туристов в регион.

«Я бы сам сходил, посмотрел и снял бы обзор, и люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал. <...> Можно даже присвоить дому, как некому символу уходящей эпохи, государственный статус», — сказал продюсер.

В марте 2026 года Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сделали близнецов Гарри и Лизу собственниками усадьбы в деревне Грязь.

СМИ утверждали, что знаменитости отписали своим детям 1/6 долю участка. По утверждению издания, это сделано для того, чтобы дом не смогли отнять.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

