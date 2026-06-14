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Бизнес

В Совфеде заметили странность с половиной самозанятых россиян

Сенатор Шендерюк-Жидков: почти половина самозанятых россиян не раскрывает доходы
Владимир Песня/РИА Новости

Около половины зарегистрированных самозанятых в России не проводят никаких операций, поэтому с этой категорией граждан стоит активнее вести разъяснительную работу и при необходимости создавать дополнительные стимулы для декларирования доходов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

По словам сенатора, в настоящее время в стране зарегистрировано около 15 млн самозанятых, однако практически половина из них не осуществляет никаких операций. Такая ситуация, отметил он, вызывает вопросы и позволяет предположить, что данный налоговый режим может использоваться не совсем по назначению.

При этом Шендерюк-Жидков подчеркнул, что не считает необходимым строго подходить к тем гражданам, которые уже зарегистрировались в качестве самозанятых, но пока не декларируют доходы.

По его мнению, необходимо усилить информационную работу с такими пользователями, в том числе при участии маркетплейсов и других площадок, с которыми взаимодействуют самозанятые. Также сенатор не исключил возможность создания дополнительных стимулов для раскрытия доходов по аналогии с автоматизированной упрощенной системой налогообложения.

Шендерюк-Жидков отметил, что эксперимент с самозанятостью позволил сформировать доверительные отношения между государством и гражданами. По его словам, эту систему следует развивать, сохраняя баланс интересов как государства, так и самих самозанятых.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 1 января 2019 года. Изначально эксперимент стартовал в четырех регионах, а затем был распространен на всю страну. Режим предусматривает налоговую ставку 4% при работе с физическими лицами и 6% при оказании услуг юридическим лицам, а также упрощенный порядок регистрации и отсутствие обязательной отчетности. Сейчас его действие продлено до 31 декабря 2028 года.

Ранее депутат предложил повысить лимит доходов самозанятых до 3 млн рублей и продлить эксперимент до 2035 года.

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