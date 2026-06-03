В Госдуме оценили перспективы режима самозанятости

В России сегодня нет потребности повышать лимит заработка самозанятых до нескольких миллионов в год, так как они редко получают доход выше 200 тыс. рублей в месяц. Что касается длительности существования режима самозанятости, то этот эксперимент завершится точно в срок, а уже потом на основе данных о его результатах будут приниматься дальнейшие решения, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Так он прокомментировал предложения своего коллеги, депутата Дмитрия Гусева повысить лимит доходов самозанятых до 3 млн рублей, а также продлить действие режима до 2035 года. Кирьянов, однако, подчеркнул, что рассчитанный на 10 лет эксперимент завершится точно в срок – никаких нововведений, особенно ухудшающих положение людей, не планируется.

Кроме того, важно учитывать, что, по данным статистики, самозанятые получают не более 200 тыс. рублей в месяц, поэтому идея с повышением лимитов выглядит бессмысленной, считает депутат. Что касается перспектив продления действия режима, то этот вопрос еще будет рассматриваться, отметил он.

«По окончании эксперимента будет сделан анализ результатов применения налогов на профессиональный доход, соответственно, будут приниматься дальнейшие решения, которые будут увязаны с другими статусами, субъектами предпринимательской деятельности, развитием экономики», ― пояснил парламентарий.

По его словам, необходимо разработать новые механизмы, которые максимально упростили бы жизнь самозанятых и начинающих предпринимателей. Нужно оценить на перспективу, как должен измениться статус самозанятых, формат налогообложения, так далее, пояснил Кирьянов.

В целом, по его словам, на сегодняшний день удалось достичь основных целей введения режима самозанятых – так, очень много людей, развивающих свое дело, вышли из тени и начали платить налоги.

«Надо смотреть, как дальше будет развиваться ситуация», ― заключил Кирьянов.

Напомним, самозанятость ― специальный налоговый режим, который позволяет отчислять государству всего 4–6% от дохода и не сдавать налоговую декларацию. Хотя самозанятость широко востребована, она имеет свои ограничения, лимиты и подводные камни. Кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться, какой налог платить и как не лишиться статуса ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена снизить бюрократическую нагрузку на самозанятых.