В России резко вырос объем кредитования

Frank RG: в мае объем выдачи займов в РФ взлетел в 1,5 раза в годовом выражении

По итогам мая объем выдачи розничных кредитов в России достиг 993,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание Frank RG со ссылкой на свою предварительную оценку.

В публикации отмечается, что данный показатель на 2,1% больше, чем в апреле 2026 года, но почти в полтора раза (+47,9%) выше, чем за тот же период годом ранее.

Наиболее высокими темпами росли кредиты наличными. Они увеличились на 9,5%, до 479,6 миллиардов рублей. Данный показатель является самым высоким с августа 2024 года.

Кроме того, по сравнению с апрелем на 6,4% выросло и автокредитование в денежном выражении (173 млрд рублей), а также на 3,1% в количественном (111 тысяч).

До этого эксперт в сфере потребительского кредитования, операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов рассказал, что банки отказывают россиянам по 80,5% заявок на розничные кредиты, включая потребительские займы, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. Но получить одобрение все еще можно, если заранее проверить кредитную историю, снизить долговую нагрузку и не подавать заявки сразу в несколько кредитных организаций.

Ранее россиян предупредили о риске потерять ипотеку из-за ошибок в кредитной истории.