Посол РФ в Швейцарии рассказал, как банки притесняют россиян

Россияне сталкиваются с трудностями при банковском обслуживании в Швейцарии, поскольку местные кредитно-финансовые учреждения, по мнению российской стороны, слишком широко трактуют санкции против РФ. Об этом сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин в разговоре с РИА Новости.

Дипломат заявил о проблемах с международными денежными переводами и отправкой посылок в РФ, подчеркнув, что в ряде случаев почтовые отправления могут теряться или не доходить до адресатов. При этом он отметил, что данные обстоятельства не всегда рассматриваются как прямое притеснение, однако, по его словам, они вызывают обеспокоенность у российских граждан.

Кроме того, по словам посла, ключевые сложности связаны именно с финансовой сферой. Он отметил, что с 2022 года сохраняются последствия санкционного давления, которое, в том числе, затрагивает повседневную жизнь российских граждан за рубежом.

Гармонин также указал на ограничения в коммуникации с родственниками и друзьями в России, включая отсутствие прямого авиасообщения между странами. Это затрудняет поддержание личных связей и перемещения, заключил он.

В апреле сообщалось, что в парламенте Швейцарии активизировались дискуссии о возможной отмене санкций против России на фоне углубляющегося кризиса в Европе, связанного с войной на Ближнем Востоке.

Ранее Швейцария исключила семь человек из списка санкций против РФ.