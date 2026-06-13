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Бизнес

Россияне начали использовать нейросети в рабочих конфликтах

Touch Instinct: 13% опрошенных россиян используют ИИ в рабочих конфликтах
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Каждый восьмой опрошенный россиянин использует нейросети в конфликтных и кризисных рабочих ситуациях. Об этом говорится в совместном исследовании IT-компании Touch Instinct и деловой соцсети TenChat, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, 13% опрошенных обращаются к ИИ во время рабочих конфликтов, а еще 12% используют нейросети для поиска новых аргументов и формулирования собственной позиции. Алгоритмы помогают подобрать более нейтральные формулировки, снизить эмоциональность переписки и выстроить диалог.

Нейросети также помогают сотрудникам чувствовать себя увереннее в общении с коллегами и руководством. Так, 14% респондентов признались, что ощущают больше уверенности в переписке, если ответ был подготовлен с помощью ИИ. Еще 7% отметили, что использование таких сервисов помогает снизить уровень стресса.

Главным преимуществом нейросетей в рабочих коммуникациях россияне назвали экономию времени — так ответили 32% участников опроса. Еще 25% считают, что ИИ делает тексты более понятными и логичными.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне начали использовать ИИ для личных задач.

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