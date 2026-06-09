Люди стали больше использовать ИИ для личных задач

Пользователи все чаще обращаются к ИИ-агентам не только по рабочим, но и по личным вопросам. В 2025 году 55% запросов к таким системам касались личных задач и только 30% — рабочих, рассказал «Газете.Ru» профессор Международного научно-исследовательский института проблем управления Роман Душкин со ссылкой на исследование Гарвардского университета и Perplexity AI.

«ИИ-агенты отличаются от обычных чат-ботов тем, что не просто отвечают на вопрос, а могут сами искать информацию, анализировать данные и выстраивать последовательность действий. Ключевое отличие ИИ-агента — более высокий уровень самостоятельности. Чат-бот — это реактивный инструмент: он получает запрос, обрабатывает и возвращает ответ. Агент же, получив задачу, самостоятельно выстраивает последовательность действий, выполняет их, анализирует обратную связь и на ее основе корректирует свой план», — пояснил Душкин.

По его словам, сейчас один из самых заметных сценариев применения ИИ-агентов связан с исследованием тем: пользователи просят такие системы обобщить учебные материалы, собрать информацию по новому закону, подготовить справку, сделать обзор рынка или помочь разобраться в незнакомом вопросе. Душкин объяснил популярность таких сценариев тем, что ИИ-агенты берут на себя самую трудоемкую часть интеллектуальной работы.

«Когда агент работает в режиме глубокой аналитики — ему можно сформулировать задачу просто. Например: составь аналитическую записку. Он за 15 минут находит статьи по теме, читает, структурирует, выдает отчет. Я просматриваю его пару минут и понимаю суть проблемы», — отметил эксперт.

При этом исследовательские агенты все чаще используют и для решения конкретных жизненных задач. Руководитель агентского направления в Алисе AI Иван Моисеев рассказал, что около трети запросов к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI связаны с попыткой разобраться в конкретной ситуации. Это могут быть вопросы медицины, права, быта и личных решений.

«Еще почти четверть запросов касается финансов: пользователи просят помочь выбрать стратегию накоплений, сравнить инвестиционные инструменты или оценить крупные покупки. Лучше всего ИИ-агенты показывают себя там, где человеку пришлось бы самостоятельно изучать десятки источников, сопоставлять данные и структурировать информацию», — сказал Моисеев.

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