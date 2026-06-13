Названы главные ошибки при покупке валюты

Классическая ошибка россиян — покупать доллары, когда они уже дорожают, и продавать их, когда дешевеют. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Также немногие используют тактику усреднения, когда валюта покупается «порциями» с разницей в неделю-две. Этот способ позволяет избежать покупки актива по наименее выгодным условиям. С одной стороны, сейчас удачное время зайти в валюту. С другой стороны, саму по себе валюту покупать с целью выгадать на изменении курса не совсем рационально, если, конечно, вы не закаленный опытом трейдер, оперирующий десятками-сотнями тысяч условных единиц. Надо помнить об издержках на обмен, а также о том, что любая валюта обесценивается инфляцией страны-эмитента», — отметил Бахтин.

По его наблюдениям, за последние годы россияне стали прохладнее относиться к доллару — прежде всего из-за инфраструктурных рисков, его токсичности для банков, рисков отказа в обмене купюр в банках. В целом население уже достаточно финансово грамотно, чтобы не поддаваться валютному ажиотажу, подчеркнул Бахтин.

По его словам, с точки зрения среднестатистического домохозяйства, получающего доходы и несущего основные доходы в рублях, оптимальная доля валютных сбережений сейчас составляет 30-40%. Эта доля может быть выше, если у человека есть кредитные обязательства в валюте, необходимость оплачивать обучение, лечение, товары, услуги в валюте, или часто бываете за рубежом, добавил инвестстсратег.

«С практической точки зрения, скажем для путешествия, валюту можно покупать в любой момент. С инвестиционной точки зрения текущий курс подходит для формирования или доформирования валютной доли сбережений», — заключил Бахтин.

По данным Investing.com, 11 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 71,4 рубля.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить на этой неделе.