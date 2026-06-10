Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 72–74 рубля, евро — 83–85 рублей, юань — 10,5–10,8 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«На будущей неделе валюты могут вернуться к умеренному подорожанию. Ждем курсы ближе к верхним границам диапазонов. Отскок рубля после ралли валют технически был неизбежным. К тому же поступления валютной выручки, особенно от ненефтегазового экспорта (эти доходы не «стерилизуются» бюджетным правилом), неравномерны, что может отражаться на курсовой динамике. Сейчас в курс транслируются трехзначные цены на нефть апреля-мая», — отметил Смирнов.

По его словам, инвесторы опасаются жесткого сигнала от ЦБ на предстоящем заседании 19 июня, а небольшое снижение ключевой ставки уже заложено в ценах. Значимой реакции рубля на решение регулятора финансист не ожидает. По его мнению, жесткость сигнала можно будет трактовать в пользу рубля. На ценовые позиции нефти, драгметаллов и доллара приоритетное влияние продолжит оказывать развитие событий вокруг Ирана, заключил Смирнов.

По данным Investing.com, 10 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 71,4 рубля, евро — более 82,5 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 10,6 рубля.

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