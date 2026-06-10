Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить 72–74 рубля на следующей неделе
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар будет стоить 72–74 рубля, евро — 83–85 рублей, юань — 10,5–10,8 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«На будущей неделе валюты могут вернуться к умеренному подорожанию. Ждем курсы ближе к верхним границам диапазонов. Отскок рубля после ралли валют технически был неизбежным. К тому же поступления валютной выручки, особенно от ненефтегазового экспорта (эти доходы не «стерилизуются» бюджетным правилом), неравномерны, что может отражаться на курсовой динамике. Сейчас в курс транслируются трехзначные цены на нефть апреля-мая», — отметил Смирнов.

По его словам, инвесторы опасаются жесткого сигнала от ЦБ на предстоящем заседании 19 июня, а небольшое снижение ключевой ставки уже заложено в ценах. Значимой реакции рубля на решение регулятора финансист не ожидает. По его мнению, жесткость сигнала можно будет трактовать в пользу рубля. На ценовые позиции нефти, драгметаллов и доллара приоритетное влияние продолжит оказывать развитие событий вокруг Ирана, заключил Смирнов.

По данным Investing.com, 10 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 71,4 рубля, евро — более 82,5 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 10,6 рубля.

Ранее в России объяснили рост спроса на валюту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!