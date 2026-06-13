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В России ожидают роста вложений в программу долгосрочных сбережений

Экономист Балынин: сумма вложений в ПДС скоро превысит 1 трлн рублей
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 трлн рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 млн договоров ПДС, а объем привлеченных средств достиг 938 млрд рублей. Я не сомневаюсь, что число заключенных договоров и объем привлеченных средств будут увеличиваться и дальше, и в самое ближайшее время отметка в 1 трлн рублей привлеченных средств будет преодолена», — отметил Балынин.

По его словам, государство поддерживает участников программы двумя способами — через софинансирование взносов и налоговый вычет. Минимальная сумма взноса для получения господдержки составляет 2 тыс. рублей в год. Размер софинансирования зависит от дохода участника. Если среднемесячный доход не превышает 80 тыс. рублей, государство добавляет сумму, равную взносу гражданина, уточнил экономист. При доходе от 80 тыс. до 150 тыс. рублей размер доплаты составит половину взноса, а при доходе свыше 150 тыс. рублей — четверть, сказал Балынин. При этом максимальная сумма господдержки ограничена 36 тыс. рублей в год.

«Например, гражданин с ежемесячной зарплатой в 75 тыс. рублей принимает решение перечислять по 3 тыс. рублей ежемесячно. За год он внесет 36 тыс. рублей. Государство софинансирует всю эту сумму и добавит на счет еще 36 тыс. рублей», — пояснил экономист.

Дополнительно участники программы могут оформить налоговый вычет. В приведенном примере гражданин сможет вернуть еще 4,68 тыс. рублей уплаченного НДФЛ, оценил экономист.

Право на получение выплат по ПДС возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин либо через 15 лет после заключения договора. Вместе с тем закон предусматривает возможность досрочного получения средств в особых жизненных ситуациях, например при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца.

Средства на счетах долгосрочных сбережений застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. Этот лимит дополнительно увеличивается на размер переведенных пенсионных накоплений, государственного софинансирования и инвестиционного дохода.

Ранее в России предложили запустить новую пенсионную программу.

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