Россиян предупредили о подмене вкладов

Клиент банка может обратиться за открытием вклада, а в итоге оформить инвестиционный продукт, даже не заметив подмены. Такая практика называется мисселингом и основана на введении потребителя в заблуждение, рассказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Распознать мисселинг не всегда просто, поскольку подмена одного финансового продукта другим обычно сопровождается умалчиванием важных условий, рисков и отличий между тем, что хотел получить клиент, и тем, что ему фактически предлагают. Например, клиент банка обращается для размещения денежных средств на вкладе, а вместо банковского депозита получает инвестиционный продукт. При этом он воспринимает его как банковский вклад с более высокой доходностью, поскольку различия между этими финансовыми инструментами, возможные финансовые риски и их особенности в предложении не озвучивались. Нередко потребитель узнает о подмене лишь спустя время, когда сталкивается с негативными финансовыми последствиями», — пояснила Дайнеко.

По ее словам, мисселинг не означает замену хорошего продукта плохим: чаще человеку предлагают инструмент, который не подходит под его цели, ожидания по доходности или уровню риска.

Дайнеко рассказала, что вместо вклада или накопительного счета клиенту могут предложить накопительное страхование жизни, участие в программе долгосрочных сбережений, программу негосударственного пенсионного обеспечения или договор доверительного управления. Подобные ситуации встречаются и при кредитовании, когда под видом банковского кредита оформляется заем микрофинансовой организации, добавила эксперт.

По ее словам, хотя сейчас такие случаи стали редкостью благодаря контролю со стороны Банка России, наиболее опасным остается мисселинг со стороны нелегальных участников рынка.

«Нелегалы практикуют мисселинг не для увеличения объема продаж, а для обмана потребителя. Вместо микрозайма — договор с залогом имущества, вместо легального инвестирования — финансовая пирамида или сетевой маркетинг, вместо обучения инвестированию — вытягивание средств через фейковую «игру на бирже»», — предупредила эксперт.

Чтобы не стать жертвой мисселинга, Дайнеко посоветовала внимательно изучать договор перед подписанием, уточнять принцип формирования доходности, условия распоряжения средствами и досрочного расторжения договора, а также проверять наличие у компании лицензии Банка России. Если возникают сомнения, лучше взять паузу и не принимать решение сразу, рекомендовала эксперт.

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