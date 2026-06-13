Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

Прибавку к пенсии получат россияне, у которых появились иждивенцы

Пенсии в июле будут повышены россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, и еще ряду граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.

«Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности», — сказала Иванова-Швец.

Прибавку также получат уволившиеся пенсионеры, россияне, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Для перерасчета пенсии этим категориям граждан, кроме уволившихся пенсионеров, необходимо будет подать заявление в Соцфонд.

До этого сообщалось, что в России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства.

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.