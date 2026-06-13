Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

Прибавку к пенсии получат россияне, у которых появились иждивенцы
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пенсии в июле будут повышены россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, и еще ряду граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.

«Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности», — сказала Иванова-Швец.

Прибавку также получат уволившиеся пенсионеры, россияне, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Для перерасчета пенсии этим категориям граждан, кроме уволившихся пенсионеров, необходимо будет подать заявление в Соцфонд.

До этого сообщалось, что в России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства.

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!