Цена нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 17 апреля

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 17 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 22:32 мск, стоимость фьючерса на сырье с поставкой в августе упала на 4,77%, до $88,66 за баррель. В 22:37 мск цена нефти снизилась до $88,59 за баррель.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI также подешевел на 4,63%, до $85,86 за баррель.

Накануне эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут подскочить до 110$ за баррель. Он обратил внимание, что котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%.

10 июня США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до худшего за пятилетку.