США ввели санкции против кубинской государственной нефтекомпании

США ввели санкции против кубинской государственной нефтяной компании Unión Cuba-Petróleo (CUPET), сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами американского министерства финансов.

Эту меру прокомментировал в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что она была принята в соответствии с президентским указом №14404.

«Кубинские коммунистические элиты превратили энергетику в оружие — инструмент социального контроля и коррупционной наживы», — написал он.

По его словам, режим десятилетиями накапливал топливо для частных самолетов Кастро, сил безопасности, пустых туристических отелей и фальшивых протестов, пока народ Кубы страдал от отключений электричества и неделями ждал очередей на заправках.

«Президент США хочет для кубинского народа нового будущего, с большей экономической и политической свободой и возможностями», — заявил американский госсекретарь.

Он заявил, что Вашингтон продолжит принимать меры для снижения способности кубинских властей использовать торговлю энергоносителями для извлечения прибыли, которая якобы способствует развитию коррупции и подавлению демократии.

На сайте минфина уточняется, что введенные ограничения предусматривают заморозку любых американских активов попавшей под них компании и запрещает гражданам США вести с ней любые виды бизнеса.

Ранее европейские компании начали покидать Кубу из-за санкций.