Пенсионерам напомнили о льготах на жилье

В 2026 году пенсионеры в России сохраняют право на ряд федеральных и региональных льгот, связанных с содержанием жилья. В частности, они освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц в отношении одного объекта каждого вида: одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки до 50 м² или помещения для творческой деятельности, заявил «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«Пенсионер вправе самостоятельно выбрать объект для применения льготы — для этого нужно подать уведомление в налоговую инспекцию конца года, являющегося налоговым периодом. Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога. Кроме налоговых льгот, пенсионеры могут рассчитывать на поддержку по оплате жилищно‑коммунальных услуг. Субсидия на ЖКУ предоставляется, если расходы на коммунальные платежи превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи», — отметил сенатор.

По его словам, федеральный стандарт — 22%, но субъекты РФ вправе снижать этот порог: например, в Москве он составляет 10%, а в Санкт‑Петербурге — 14%. При расчете учитываются доходы всех зарегистрированных в жилом помещении граждан за последние шесть месяцев, уточнил сенатор. Он добавил, что также важно отсутствие подтвержденной судом задолженности по ЖКУ за последние три года.

По словам Мурога, отдельные льготы предусмотрены по взносам на капитальный ремонт: граждане старше 80 лет полностью освобождаются от их уплаты, а лица в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на компенсацию 50% расходов. Льгота распространяется только на одно жилое помещение в собственности. Дополнительно некоторые категории пенсионеров (инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица) также могут получить компенсацию взносов на капремонт, сказал сенатор. Условия и объем поддержки могут варьироваться в зависимости от региона — для уточнения деталей рекомендуется обращаться в местные органы социальной защиты, МФЦ или через портал «Госуслуги», заключил Мурог.

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