В Госдуме объяснили рост сроков окупаемости квартир

Рост сроков окупаемости квартир в России связан с тем, что стоимость жилья растет заметно быстрее, чем ставки аренды. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Стоимость жилья растет заметно быстрее, чем арендные ставки. Именно это сегодня становится главным фактором увеличения сроков окупаемости. По данным аналитиков, за год цена однокомнатных квартир в крупнейших городах выросла более чем на 20%, тогда как аренда прибавила лишь несколько процентов. В результате доходность снижается, а срок возврата вложений увеличивается. На мой взгляд, это прежде всего показатель того, насколько изменилась ситуация на жилищном рынке за последние годы. Сегодня недвижимость все чаще рассматривается не как источник высокой доходности, а как способ сохранить накопления», — отметил Аксененко.

По его словам, в 2027 году многое будет зависеть от доступности ипотечных программ, объемов строительства нового жилья и динамики доходов граждан. Если рост цен на недвижимость замедлится, а спрос на аренду останется устойчивым, показатели окупаемости могут постепенно стабилизироваться, считает парламентарий.

Он подчеркнул, что доходность аренды складывается не только из размера ежемесячного платежа — собственники несут расходы на содержание жилья, коммунальные услуги, ремонт, налоги. Поэтому реальная окупаемость зачастую оказывается ниже той, на которую рассчитывают при покупке квартиры, констатировал Аксененко.

По его мнению, для государства и общества также важен другой вопрос — чтобы жилье оставалось доступным для людей. Устойчивый рынок недвижимости — это не только инвестиции, но прежде всего возможность для семей улучшать свои жилищные условия и уверенно планировать будущее, заключил Аксененко.

По данным «Авито-Недвижимости», срок окупаемости однушки под аренду в Санкт-Петербурге за год вырос на 2,9 года, до 23,7 года. Доходность снизилась с 4,8 до 4,2%. Это второй по длительности окупаемости показатель среди городов-миллионников: дольше однокомнатная квартира под сдачу будет окупаться только в Москве — почти четверть века.

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