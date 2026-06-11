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Бизнес

Рубин назвали «новым биткоином» на фоне ожидаемого роста цен

Baza: стоимость рубинов будет расти на 50–100% ежегодно
Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

Рубин назвали «новым биткоином» — в ювелирной отрасле предсказывают рост цен на этот драгоценный камень на 50-100% ежегодно. Спрос на рубины уже демонстрирует активный рост, особенно в Дубае, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на экспертов.

«Новый биткойн — это рубин. Он будет расти в цене на 50–100%, а спрос на него уже подскочил», — подчеркивают специалисты.

Добыча рубинов ведется в таких странах, как Мьянма, Таиланд, Гренландия, Мозамбик и Мадагаскар. В последние годы объемы добычи снизились, в то время как цены на камни продолжают расти. Например, стоимость необработанных рубинов из Мозамбика увеличилась в 2,6 раза с 2018 по 2024 год.

Недавно Геммологический институт Америки сообщил, что в крупнейшем месторождении Мьянмы осталось всего около 15% запасов. Ювелиры ожидают, что цена на рубины вырастет на 50–100% в год.

Сейчас стоимость обработанных камней варьируется от $40 тысяч (2,8 млн рублей) до $1 млн (71,8 млн рублей) за карат в зависимости от цвета, чистоты и огранки.

Хотя цветные драгоценные камни действительно демонстрируют стабильный рост цен, продажи сопряжены с определенными трудностями, сообщает исполнительный директор «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков. Вторичный рынок в России и за границей недостаточно развит, для успешной продажи необходимы сертификаты и чеки, а найти покупателя бывает сложно.

Ранее россияне начали продавать желчные камни по цене драгоценных.

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