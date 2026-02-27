Россияне начали продавать желчные камни по цене драгоценных

На российских интернет-сервисах появились десятки объявлений о продаже камней, извлеченных после операций. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, чаще всего такие объявления размещают сами пациенты. Только на одной площадке обнаружены десятки предложений. Небольшие камни продают за несколько тысяч рублей, крупные — значительно дороже. Один из продавцов выставил «элитный» камень за 100 тыс. рублей, утверждая, что он светится и поблескивает. Полученные средства автор объявления намерен направить на лечение.

Кроме того, в интернете все чаще появляются предложения о скупке как человеческих камней, так и извлеченных у животных. Владельцам питомцев в ветклиниках предлагают забирать такие камни и делать из них украшения — четки, кулоны и серьги. Человеческие камни, как отмечается, рекомендуют сначала высушивать, а затем покрывать эпоксидной смолой, чтобы они не разрушились.

По информации источника, для некоторых россиян скупка подобных камней стала бизнесом: их собирают и нелегально отправляют в Китай, где «ископаемые» используют в народной медицине.

Ранее в России существовал активный рынок «небесных камней», используемых как сувениры для туристов.