Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россияне начали продавать желчные камни по цене драгоценных

SHOT: россияне зарабатывают до 100 тыс. рублей на продаже желчных камней
Сергей Хатипов/VK

На российских интернет-сервисах появились десятки объявлений о продаже камней, извлеченных после операций. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, чаще всего такие объявления размещают сами пациенты. Только на одной площадке обнаружены десятки предложений. Небольшие камни продают за несколько тысяч рублей, крупные — значительно дороже. Один из продавцов выставил «элитный» камень за 100 тыс. рублей, утверждая, что он светится и поблескивает. Полученные средства автор объявления намерен направить на лечение.

Кроме того, в интернете все чаще появляются предложения о скупке как человеческих камней, так и извлеченных у животных. Владельцам питомцев в ветклиниках предлагают забирать такие камни и делать из них украшения — четки, кулоны и серьги. Человеческие камни, как отмечается, рекомендуют сначала высушивать, а затем покрывать эпоксидной смолой, чтобы они не разрушились.

По информации источника, для некоторых россиян скупка подобных камней стала бизнесом: их собирают и нелегально отправляют в Китай, где «ископаемые» используют в народной медицине.

Ранее в России существовал активный рынок «небесных камней», используемых как сувениры для туристов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!