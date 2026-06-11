Центробанк ЕС впервые за три года поднял ключевые ставки

ЕЦБ сообщил о повышении ключевых ставок впервые с 2023 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за последние три года повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Текст пресс-релиза по этому поводу опубликован на сайте финансового регулятора.

На пресс-конференции во Франкфурте глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что они с коллегами проделали очень хорошую работу, удерживая инфляцию в еврозоне «практически на целевом уровне в течение последних 12 месяцев».

«Перспективы остаются неопределенными, с рисками повышения инфляции и рисками снижения экономического роста», — говорится в пресс-релизе банка.

Лагард пояснила, что повышение связано с экономическим давлением внешнеполитических факторов, включая ближневосточный конфликт. Она заверила, что рост ставок является не превентивной мерой, а реакцией на происходящее.

По ее словам, «энергетический шок» распространяется на все сферы экономики, создавая очевидные прямые издержки и уже начавшие проявляться косвенные издержки.

«Повышение цен на энергоносители еще больше поднимет инфляцию летом и будет держать ее значительно выше целевого уровня в первой половине 2027 года», — сказала Лагард.

Аналитики Bloomberg Economics заявляют о возможности дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ.

«Базовая инфляция останется выше 2% к концу прогнозного периода (2028 год) в новом базовом сценарии. В нем признается ожидание того, что высокие цены на сырьевые товары будут способствовать росту цен на продукты питания, товары и услуги», — говорится в их прогнозе.

Главный валютный стратег Bloomberg Intelligence Одри Чайлд-Фриман заявил, что существуют явные ограничения на то, насколько позитивным для евро может быть повышение ставки ЕЦБ, если оно будет осуществлено в условиях нынешней стагфляции.

Ранее Центробанк изменил порядок расчета официального курса евро к рублю.