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Выданные потерявшим жилье украинцам ваучеры оказались бесполезными

Депутат Рады Гончаренко: ваучеры на жилье взамен уничтоженного не работают
Global Look Press

Ваучеры на компенсацию утраченного жилья в Украине фактически не работают: люди не могут обменять сертификаты на новое жилье из-за отсутствия бюджетных выплат. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, по состоянию на апрель были выданы ваучеры более чем на 23,8 млрд гривен (около $530 млн, или 46 млрд рублей). Однако абсолютное большинство граждан, собиравшихся воспользоваться сертификатами, не в состоянии этого сделать, поскольку государство не выделяет обещанные средства.

«То есть взяли бумажку, помахали обещаниями перед носом, а теперь отмахиваются. Потому что когда дело доходит до выплат — денег внезапно нет. Говорят, подождите», — написал Гончаренко, назвав эту ситуацию «плевком в лицо» пострадавшим.

Депутат сообщил, что в Раде планируют обсуждать изменения в закон о внутренне перемещенных лицах, чтобы каждый, кто лишился жилья, смог получить полноценную компенсацию и новый дом.

Программа «єВідновлення» действует в Украине с весны 2023 года. Для полностью уничтоженного жилья предусмотрен жилищный сертификат на покупку новой недвижимости либо денежная компенсация на строительство дома на собственном участке.

Однако на практике система сталкивается с серьезными проблемами: с момента получения выплаты есть лишь 30 дней на приобретение жилья, а из-за задержек с перечислением средств люди теряют залоги, которые успели отдать продавцам. Кроме того, уже выданные сертификаты нередко невозможно использовать из-за бюрократических препятствий — например, если часть жилплощади была оформлена на несовершеннолетнего ребенка, у которого нет доступа к приложению «Дія».

В противовес неработающим ваучерам Гончаренко упомянул «Династию», намекая на элитный коттеджный комплекс из частных резиденций для приближенных президента Украины в селе Козин под Киевом. Строительство этого поселка оказалось в центре коррупционного скандала.

Ранее Риттер заявил, что в США не понимают масштабов коррупции на Украине.

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