Украина забронировала долгосрочные мощности газового терминала в Европе

Украина впервые забронировала долгосрочные мощности газового терминала в Европе. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что украинская сторона с 2033 по 2044 год забронировала доступ к инфраструктуре терминала в Клайпеде, в Литве.

Компания отмечает, что Украина стала одним из пяти участников, получивших право на использование терминала, а для Киева это стало важным шагом в диверсификации источников и маршрутов поставок газа.

В мае сообщалось, что в Полтавской и Харьковской областях Украины повреждены объекты инфраструктуры «Нафтогаза».

Также пострадали и объекты компании в Днепропетровской области. Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий тогда отметил, что масштаб повреждений и разрушений можно оценить только после отбоя воздушной тревоги. Удар по объектам компании был нанесен тремя баллистическими ракетами. А за сутки до этого начались непрерывные атаки беспилотников.

Ранее российские военные дважды ударили по объектам украинского «Нафтогаза».