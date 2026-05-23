«Нафтогаз» сообщил о «серьезных повреждениях» на своих объектах на Украине

В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры «Нафтогаза»
В Полтавской и Харьковской областях Украины повреждены объекты инфраструктуры «Нафтогаза». Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Нафтогаз» заявил о «серьезных повреждениях» оборудования и масштабных пожарах, а сложившуюся ситуацию назвал сложной.

В начале этой недели пострадали и объекты компании в Днепропетровской области. Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий тогда отметил, что масштаб повреждений и разрушений можно оценить только после отбоя воздушной тревоги. Удар по объектам компании был нанесен тремя баллистическими ракетами. А за сутки до этого начались непрерывные атаки беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что Россия «готовит удар» по Украине с применением «Орешника».

 
