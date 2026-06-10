Gloria Jeans перевела свой головный офис в Дубай

Популярный российский производитель одежды Gloria Jeans перевел свой головной офис в Дубай. Об этом сообщает отраслевое издание Shopper's.

По имеющимся сведениям, в Дубай переехали уже 100-120 сотрудников компании. Сотрудник HR-отдела Gloria Jeans пояснил, что решение перевести головной офис и персонал в Объединенные Арабские Эмираты было принято собственником бизнеса Владимиром Мельниковым. Это эффективнее для управления производством и закупкой материалов. Офис в Москве будет функционировать как региональный для поддержки розничных продаж в России.

8 июня сообщалось, что Gloria Jeans хочет сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в России.

Gloria Jeans была основана в 1988 году российским предпринимателем Владимиром Мельниковым. По данным на 2023 год, компания управляла более чем 700 магазинами на территории России, Казахстана и Белоруссии. Однако в конце марта 2026 года стало известно, что ретейлер планирует закрыть четверть своих торговых точек по всей стране.

Ранее сообщалось, что в России могут закрыться магазины еще 13 брендов.