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Бизнес

В Госдуме попросили Алиханова признать солнечные панели и LED-лампы бытовой техникой

В Госдуме попросили признать солнечные панели и LED-лампы бытовой техникой
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к министру промышленности РФ Антону Алиханову с просьбой признать солнечные панели и LED-лампы технически сложными товарами. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат. Копия письма есть в распоряжении редакции.

«Указанные товары по своим потребительским и конструктивным характеристикам фактически относятся к сложным электротехническим изделиям длительного пользования, предусматривающим наличие электронных компонентов, систем преобразования и стабилизации параметров электрической энергии, а в ряде случаев — встроенных элементов управления, контроля и защиты. Для них характерны повышенные требования к качеству изготовления, безопасности эксплуатации, корректности монтажа, диагностике причин неисправности и надлежащему гарантийному сопровождению», — говорится в сообщении.

Мера расширит права потребителей — и в случае неисправности некачественные панели можно будет вернуть по закону, отмечает Делягин.

«Отсутствие их прямого указания в Перечне формирует правовую неопределенность в правоприменительной практике, затрудняет единообразную квалификацию таких товаров участниками рынка и контрольными органами, а также создает предпосылки для споров относительно применимого режима проверки качества, экспертизы и порядка удовлетворения требований потребителя», — пишет депутат.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом.

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