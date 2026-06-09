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Стала известна новая схема обмана россиян

Юрист Иванова: мошенники начали скупать паи под предлогом их изъятия государством
«Газета.Ru»

Мошенники начали использовать изменения в законодательстве о невостребованных земельных долях для обмана владельцев паев. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Анастасия Иванова.

«Злоумышленники рассылают гражданам поддельные уведомления якобы от имени органов власти. В них говорится, что земельная доля признана невостребованной и вскоре перейдет государству или муниципалитету. Под давлением людей убеждают срочно продать пай за небольшую сумму, чтобы не потерять имущество полностью. Схема появилась после изменений в законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Согласно новым правилам, невостребованные земельные доли действительно могут переходить в муниципальную собственность во внесудебном порядке», — отметила Иванова.

По ее словам, при этом мошенники делают ставку на людей, которые плохо разбираются в юридических процедурах. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры, пожилые граждане и другие уязвимые категории собственников, предупредила юрист.

Она подчеркнула, что настоящие уведомления государственных органов не содержат требований о срочной оплате или немедленной продаже имущества. При получении подобных писем Иванова рекомендовала проверять информацию через местную администрацию или Росреестр и не принимать решения под давлением.

«Мошенники рассчитывают на панику и спешку. Перед подписанием любых документов необходимо получить профессиональную правовую оценку и убедиться, что информация соответствует действительности», — заключила Иванова.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошеннической схемы с первым свиданием.

 
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