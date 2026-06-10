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Россияне стали больше тратить на стоматологов

«Русский Стандарт»: средний чек на стоматологов с начала года вырос на 38%
Shutterstock

Средний чек россиян на стоматологов с начала 2026 года вырос на 38,2% — до 12 851 рубля против 9 300 рублей годом ранее, выяснили аналитики банка «Русский Стандарт». Исследование есть у «Газеты.Ru».

Аналитики проанализировали самые популярные траты россиян на здоровье.

«На третьей строчке по популярности расходов на здоровье оказалась стоматология. На услуги стоматологов и ортодонтов пришлось 18% расходов на здоровье. Средний чек здесь увеличился сразу на 38,2%. Это самая большая динамика среди категорий», — говорится в исследовании.

Средний чек одной покупки в российской аптеке с начала 2026 года вырос на 8,6% — до 1 048 рублей против 965 рублей годом ранее. При этом аптеки остаются самой популярной категорией расходов на здоровье. По данным аналитиков, на аптеки приходится 43% от общей суммы платежей по картам банка в пяти самых востребованных категориях расходов на здоровье. В рейтинг также вошли платные медицинские услуги и лаборатории, стоматология, приемы профильных врачей и оптика. Второе место по объему расходов заняли платные услуги медицинских учреждений и лабораторий с долей 23%. Средний чек в этой категории за год вырос на 19,3% — с 5 956 до 7 103 рублей.

Далее следуют приемы профильных врачей с долей 12%. Средний чек вырос на 35,1% — до 9 456 рублей с 6 998 рублей за аналогичный период прошлого года. Замыкает рейтинг оптика, на которую пришлось 4% расходов. Средний чек в этой категории увеличился на 6,9% — до 7 220 рублей против 6 753 рублей годом ранее.

Ранее россиянам назвали лекарства, при приеме которых нельзя загорать.

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