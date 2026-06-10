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Бизнес

Миллениалы и зумеры отказываются от импульсивных покупок

Level Group: 33% миллениалов отказались от импульсивных покупок ради крупной цели
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Более трети миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. Такой же показатель зафиксирован и у россиян в возрасте от 39 до 45 лет — по 36% в каждой группе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе девелопера Level Group.

«В целом осознанно ограничивают спонтанные траты 29% россиян. При этом только 10% признались, что такой отказ дался им легко. Следом за миллениалами идут зумеры 18–28 лет. Среди них отказ от импульсивных покупок выбрали 24%. Реже всего такой стратегии придерживаются представители старшего поколения старше 45 лет — лишь 15%. Еще 17% россиян готовы отказаться от лишних трат, но постоянно откладывают начало финансовой дисциплины на будущее. Чаще всего так отвечали респонденты в возрасте 39–45 лет — 33%», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что для части россиян важным условием экономии остается наличие конкретной цели — так, 15% россиян готовы отказаться от импульсивных покупок только ради действительно крупного приобретения или накоплений. Среди миллениалов такого мнения придерживаются 22%, подчеркнули в Level Group.

При этом каждый пятый россиянин предпочитает жить по принципу «здесь и сейчас» и не ограничивать себя в текущих расходах, констатировали в компании. Особенно часто такую позицию занимают представители старшего поколения — среди россиян старше 45 лет таковых 44%, уточнили в Level Group.

Еще 10% россиян вообще не задумываются об отказе от импульсивных покупок и не ставят перед собой финансовых целей, сказали в пресс-службе. Наиболее распространен такой подход среди зумеров — 24%.

В Level Group отметили, что отказ от лишних покупок постепенно становится не временной мерой, а долгосрочной финансовой стратегией.

Ранее россиянам назвали способ снизить расходы на продукты до 30%.

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