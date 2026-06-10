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Стало известно, на сколько домашние соленые огурцы дешевле покупных

Сервис «Пакет»: домашние соленые огурцы обойдутся на 76% дешевле покупных
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Трехлитровая банка домашних соленых огурцов при самостоятельном приготовлении обойдется россиянам в 259 рублей в 2026 году. Это на 76% дешевле покупных — готовые огурцы обойдутся в 1067 рублей за такой же объем, рассказали «Газете.Ru» аналитики сервиса «Пакет» от Х5.

По их оценке, помидоры при самостоятельном засаливании выйдут в 406 рублей — на 43% меньше покупных, стоимость которых составляет 712 рублей. Домашняя квашеная капуста обойдется россиянам в 108 рублей за 3 литра, а приобрести в магазине такой объем можно за 990 рублей — на 89% дороже, подчеркнули эксперты.

Аналитики делали расчеты для трехлитровой банки домашних заготовок. Для банки соленых огурцов понадобится 1,5 кг огурцов в среднем на 195 рублей, 1,5 литра воды на 38 рублей, 60 г соли на 1 рубль, 50 г укропа на 6 рублей, 20 г чеснока на 8 рублей и 20 г хрена на 11 рублей. Всего такая банка обойдется примерно в 259 рублей.

Банка соленых помидоров обойдется в около 406 рублей. В расчет вошли 1,5 кг помидоров на 311 рублей, 1,5 литра воды на 38 рублей, 60 г соли на 1 рубль, 50 г укропа на 6 рублей, 20 г чеснока на 8 рублей и 15 г перца чили на 42 рубля.

Самой дешевой из трех заготовок оказалась квашеная капуста. Для трехлитровой банки потребуется 2 кг белокочанной капусты на 70 рублей, 150 г моркови на 9 рублей, 60 г соли на 1 рубль, 30 г сахара на 2 рубля и 1 литр воды на 26 рублей. Общая стоимость составит около 108 рублей.

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