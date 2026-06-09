Стало известно, во сколько россиянам обойдется свекольник

«X5 Клуб»: одна порция свекольника обойдется россиянам в 59 рублей в 2026 году

В 2026 году набор продуктов для одной порции свекольника обойдется россиянам в 59 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков программы лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

В основе расчетов аналитики взяли классический рецепт холодного супа: свекла, картофель, свежие огурцы, редис, укроп, куриные яйца, столовый уксус, сахар и соль, а также сметана для подачи.

По данным аналитиков, для приготовления одной порции свекольника потребуется 120 граммов свеклы стоимостью около 6 рублей, 80 граммов картофеля — 3 рубля, 100 граммов огурцов — 12 рублей, 40 граммов редиса — 16 рублей, одно куриное яйцо — 10 рублей, 10 граммов укропа — 1 рубль. Также учитывались 3 грамма соли (1 рубль), 3 грамма сахара (1 рубль), 5 граммов столового уксуса (1 рубль) и 30 граммов сметаны стоимостью 8 рублей. Суммарная стоимость всех ингредиентов для одной порции составила 59 рублей.

Аналитики подчеркнули, что свекольник пользуется у россиян меньшей популярностью, чем окрошка, минимальная стоимость которой в 2026 году составляет 87 рублей за одну порцию.

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