Минэнерго США спрогнозировало восстановление поставок через Ормузский пролив

Минэнерго США: поставки через Ормузский пролив восстановятся не раньше 2027 года

По прогнозу Министерства энергетики США, в ближайшее время Ормузский пролив останется практически закрытым. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Согласно прогнозу Минэнерго США, поставки нефти через Ормузский пролив могут возобновиться в третьем квартале 2026 года, однако восстановление до доконфликтного уровня займет несколько месяцев и произойдет не раньше начала 2027 года. Кроме того, ведомство прогнозирует, что некоторые объемы добычи нефти на Ближнем Востоке останутся нарушенными и после истечения срока действия данного прогноза.

9 июня министр энергетики США Крис Райт заявил в ходе энергетического форума, что число судов, которые проходят через Ормузский пролив, значительно выросло.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

Ранее в Европе оценили ситуацию с топливом из-за нового витка войны против Ирана.