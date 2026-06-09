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Бизнес

В ЦБ РФ появятся два новых подразделения

ЦБ РФ разделит Службу защиты прав потребителей на два подразделения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Центральный банк России проведет реорганизацию работы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ), создав на ее базе два новых подразделения — Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как сообщили в ЦБ, СЗПП сосредоточится на вопросах регулирования и аналитики в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, взаимодействия с гражданами, повышения финансовой грамотности и доступности финансовых продуктов.

В свою очередь, Департамент поведенческого надзора будет заниматься реактивным и превентивным надзором за поведением участников финансового рынка, а также методологическим сопровождением этого направления.

Исполняющей обязанности руководителя Службы по защите прав потребителей назначена Екатерина Бутова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя СЗППиОДФУ. Исполняющим обязанности директора Департамента поведенческого надзора станет Сергей Колганов, также ранее работавший заместителем руководителя службы. Координировать деятельность обоих подразделений будет член Совета директоров Банка России Михаил Мамута. В Банке России отмечают, что разделение функций позволит повысить эффективность работы подразделений и ускорить принятие решений.

До этого сообщалось, что Михаила Мамуту назначили на пост зампреда Банка России.

Ранее стало известно, что Набиуллина пропустит еще одно мероприятие из-за больничного.

 
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