Названа ошибка в отношениях с мужчиной, у которого уже есть ребенок

Психолог Жданова призвала не ревновать возлюбленного к его ребенку
Ревность — это самая частая ошибка женщин, вступающих в отношения с мужчиной, у которого уже есть ребенок. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Эльвира Жданова.

«Самое главное — помнить, что у мужчины есть ребенок, и что у него была прошлая жизнь. Он может общаться или не общаться со своей бывшей женой или женщиной, от которой ребенок. Также очень важно обращать внимание на то, как мужчина участвует в жизни ребенка, проводит ли он с ним выходные, еще что-то, это его право», — сказала специалист.

Стоит принять тот факт, что если мужчина не отказался от ребенка, то и не сделает этого, добавила она.

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин до этого назвал уважительные причины для неуплаты алиментов. К ним относятся, в частности, тяжелое заболевание, задержка зарплаты работодателем, призыв на военную службу, либо технические ошибки, допущенные банком.

В других случаях, по словам эксперта, неоплата рассматривается как административное правонарушение при пропуске платежей от двух месяцев при любой сумме долга. Если должник уже наказывался по КоАП по данному нарушению, то в силу вступит уголовное законодательство.

