Курс доллара на Украине побил исторический рекорд

Курс доллара на Украине впервые превысил 45 гривен и побил исторический рекорд

Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. Это следует из данных украинских банков, с которыми ознакомился ТАСС.

Первый украинский международный банк установил курс выше 45 гривен — 45,20 гривны за доллар. За ним последовал Monobank (45,04). Приватбанк пытается удержаться на отметке 44,99.

Агентство УНИАН сообщает, что вслед за банками курс выше 45 гривен за американскую валюту подняли множество обменников.

Официальный курс на 9 июня, который накануне был установлен Нацбанком Украины, составляет 44,51 гривны за доллар, что тоже является рекордом для официального курса.

Гривна падает последние несколько месяцев. Для стабилизации курса Национальный банк Украины с 1 января продал на внутреннем рынке $14,473 млрд, но это дало ограниченный результат — на 1 января курс составлял 42,35 гривны за доллар.

До этого начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что доллар до конца первой половины июня останется в диапазоне от 71 до 75 руб. Укрепление рубля замедлится на фоне наращивания объёмов покупки валюты со стороны Минфина.

Центробанк ранее изменил порядок расчёта официального курса евро к рублю.