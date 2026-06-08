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Бизнес

Озвучен прогноз по стоимости доллара до середины июня

Аналитик Соболев: до середины июня доллар поднимется максимум до 75 рублей
Olga_Shestakova/Shutterstock/FOTODOM

Доллар до конца первой половины июня останется в диапазоне от 71 до 75 рублей. Укрепление рубля замедлится на фоне наращивания объёмов покупки валюты со стороны Минфина. Такой прогноз в беседе с RT озвучил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Он напомнил, что 19 июня ожидается очередное решение Центробанка по ключевой ставке – по мнению эксперта, вероятнее всего, что регулятор начнёт более решительно смягчать денежно-кредитную политику. Это может ослабить рубль с выводом на баланс в новом налоговом периоде, считает Соболев.

Что касается евро, то его стоимость в течение этой недели, по мнению эксперта, будет колебаться от 81,5 до 86,5 рубля.

«Он будет определяться через кросс-курс евро к юаню на Forex и биржевым курсом юаня к рублю», — заключил аналитик.

До этого профессор кафедры рекламы университета «Синергия», экономист Сергей Зайнуллин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что если ситуация в Ормузском проливе нормализуется, доллар будет стоить 75–80 рублей, а до этого курс может локально опуститься ниже 70 рублей. Экономист посоветовал осторожно подходить к покупке долларов и учитывать, насколько этот актив будет ликвидным и безопасным. По мнению эксперта, более интересным вариантом могут быть золото и серебро в монетах и слитках.

Центробанк ранее изменил порядок расчёта официального курса евро к рублю.

 
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