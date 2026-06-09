Министр труда рассказал о снижении дефицита кадров в IT

Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости».

При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение ИИ, поэтому дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек.

Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков.

Он также добавил, что по инженерно-техническим специальностям сформировался накопленный спрос, поэтому специалисты в этой области по-прежнему в дефиците.

Требования к IT-специалистам ужесточаются. Поэтому, чтобы стать востребованным профессионалом в сфере кибербезопасности, необходимо постоянно развиваться и адаптироваться под новые угрозы, сообщал Владислав Пеньков, архитектор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

Ранее айтишник ушел из IT латать крыши и оказался счастлив.