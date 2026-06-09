Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Министр труда рассказал о снижении дефицита кадров в IT

Глава Минтруда Котяков заявил о снижении дефицита кадров в IT
Shutterstock/puhhha

Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости».

При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение ИИ, поэтому дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек.

Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков.

Он также добавил, что по инженерно-техническим специальностям сформировался накопленный спрос, поэтому специалисты в этой области по-прежнему в дефиците.

Требования к IT-специалистам ужесточаются. Поэтому, чтобы стать востребованным профессионалом в сфере кибербезопасности, необходимо постоянно развиваться и адаптироваться под новые угрозы, сообщал Владислав Пеньков, архитектор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

Ранее айтишник ушел из IT латать крыши и оказался счастлив.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!