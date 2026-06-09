Украина 9 июня должна расплатиться с МВФ по кредитам

Во вторник, 9 июня, Украина обязана произвести платеж в размере $172 миллиона Международному валютному фонду (МВФ) по своим долговым обязательствам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным МВФ, украинским властям необходимо до полуночи с вторника на среду (07:00 по московскому времени в среду) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу МВФ на 5 июня, стоимость одного SDR составляет $1,368.

Следующий платеж Украина должна будет осуществить 10 июля.

На протяжении последних нескольких лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, надеясь покрыть его за счет западной финансовой помощи. Бюджет на текущий год был утвержден с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (примерно $45 миллиардов).

Киев пытается компенсировать бюджетные недостатки за счет внешнего финансирования. Однако на Западе выделение новых пакетов помощи требует длительных обсуждений, и партнеры все чаще подчеркивают необходимость для Украины активнее искать источники самофинансирования.

Ранее Еврокомиссия раскрыла детали нового кредита для Украины.