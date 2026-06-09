Россиян призвали готовиться к новому снижению ставок по вкладам

Экономист Балынин: ставки по вкладам могут снизиться еще на 0,5–1 п.п. до 19 июня

Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 0,5–1 процентный пункт ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 19 июня. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Коммерческие банки уже учитывают смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и сигнал регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки. Поэтому доходность вкладов продолжит плавно идти вниз. Думаю, что ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке, запланированному на 19 июня, мы можем увидеть еще снижение ставок по банковским вкладам на 0,5–1 п.п. с последующей коррекцией с учетом принятого решения. В то же время я считаю, что еще долгое время ставки по вкладам будут оставаться на значениях, значительно превышающих уровень инфляции», — сказал Балынин.

Экономист рекомендовал россиянам при наличии свободных денег не держать всю сумму в одном инструменте. Часть средств эксперт посоветовал разместить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток — это позволит пользоваться деньгами на текущие нужды и не терять доходность полностью.

Оставшуюся часть Балынин рекомендовал распределить по банковским вкладам. Он считает, что сейчас стоит присматриваться к депозитам на срок больше трех месяцев и искать баланс между сроком размещения и ставкой.

Отдельно эксперт выделил трехлетние вклады под ключевую ставку с ежемесячной капитализацией процентов. По его оценке, на таком горизонте они могут дать наибольшую доходность.

Балынин призвал россиян обращать внимание на специальные условия банков: сейчас многие кредитные организации предлагают надбавки новым вкладчикам или за «новые деньги». В дальнейшем банки могут начать чаще поощрять клиентов за сохранение средств внутри одной кредитной организации — например, добавлять 0,2–1 п.п. к ставке при пролонгации или открытии нового вклада за счет денег с уже завершившегося депозита, допустил Балынин.

«В любом случае в выигрыше будет вкладчик, здесь другого варианта даже и не вижу. При этом считаю важным гражданам внимательно читать условия вкладов и сравнивать предложения в разных банках», — заключил Балынин.

По данным ЦБ, средние ставки по вкладам сейчас составляют 13–16% годовых.

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