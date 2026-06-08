Названы самые популярные вклады у россиян

Почти 50% интернет-запросов россиян приходится на вклады на полгода

Самыми популярными вкладами у россиян оказались депозиты на шесть месяцев — весной на них пришлось 48% запросов в интернете. На втором месте были вклады на три месяца — 15%, на третьем — на 12 месяцев (12%). На депозиты сроком на три года пришлось всего 4%. Об этом говорится в исследовании поиска Яндекса по финансам, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, трехлетние вклады заметно опережают другие долгосрочные варианты — на депозиты сроком 18 и 24 месяца пришлось 0,4 и 1% запросов соответственно.

Средний срок депозита, который пользователи выбирали в фильтрах при поиске вклада, в течение весны составлял около 6,7 месяца. В марте он был 6,7 месяца, в апреле — 6,6 месяца, а в мае вырос до 6,8 месяца.

Средняя сумма подбираемого вклада в городах-миллионниках весной составила 910 тыс. рублей. В большинстве городов она не превышала 1 млн рублей — это ниже действующего лимита страхового покрытия в 1,4 млн рублей.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страхового покрытия по отдельным долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 млн до 2 млн рублей с 2027 года.

Ранее были названы главные ошибки россиян при уплате налога по вкладам.