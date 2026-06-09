В России подешевело сливочное масло

Сливочное масло в российских магазинах подешевело на 2,8% за неделю с 30 мая по 6 июня, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 30 мая по 6 июня значение Индекса Мишек не изменилось по сравнению с его ростом на 0,8% неделю назад. За неделю выросли цены на куриные тушки «Каждый день» (+2,8%). В то же время снизились цены на сливочное масло «Простоквашино» 72,5% жирности — на те же 2,8%. Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 1,8% по состоянию на 6 июня по сравнению с его снижением на 0,9% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), подсолнечное масло «Олейна» (+10,1%), куриные тушки «Каждый день» (+5,7%), белый хлеб (+4,8%), бананы (+3,6%) и плавленый сыр «Фетакса» (+3,1%).

За год подешевели морковь (-38,2%), черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино (-12,5%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%) и апельсиновый сок J7 (-3,47%).

«Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция на 1 июня достигла 5,39%.

Ранее сообщалось, что в России подешевела морковь.