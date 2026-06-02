В России подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела на 15% за неделю

Морковь в российских магазинах подешевела на 15% за неделю с 23 по 30 мая, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 23 по 30 мая значение Индекса Мишек выросло на 0,8% по сравнению с его снижением на 0,4% неделю назад. За неделю выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+16,7%) и подсолнечное масло «Олейна» (+10,0%). Снизились цены на морковь (-15,0%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек уменьшилось на 0,9% по сравнению с его снижением на 2,6% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), подсолнечное масло «Олейна» (+10,1%), белый хлеб (+4,8%), плавленый сыр «Фетакса» (+3,1%), куриные тушки «Каждый день» (+2,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+ 0,8%).

За год подешевели морковь (-32,0%), черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-25,0%), апельсиновый сок J7 (-6,7%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%) и бананы (-3,3%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 19 по 25 мая замедлилась до 5,33 с 5,36% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России подешевели конфеты и сливочное масло.