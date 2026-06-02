Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

В России подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела на 15% за неделю
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в российских магазинах подешевела на 15% за неделю с 23 по 30 мая, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 23 по 30 мая значение Индекса Мишек выросло на 0,8% по сравнению с его снижением на 0,4% неделю назад. За неделю выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+16,7%) и подсолнечное масло «Олейна» (+10,0%). Снизились цены на морковь (-15,0%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек уменьшилось на 0,9% по сравнению с его снижением на 2,6% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), подсолнечное масло «Олейна» (+10,1%), белый хлеб (+4,8%), плавленый сыр «Фетакса» (+3,1%), куриные тушки «Каждый день» (+2,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+ 0,8%).

За год подешевели морковь (-32,0%), черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-25,0%), апельсиновый сок J7 (-6,7%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%) и бананы (-3,3%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 19 по 25 мая замедлилась до 5,33 с 5,36% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России подешевели конфеты и сливочное масло.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!