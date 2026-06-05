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Россиян предупредили о риске потерять ипотеку из-за ошибок в кредитной истории

Эксперт Давыдов: ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в кредите
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке, автокредите и рассрочке. Около половины кредитных историй россиян содержат недостоверные записи: незакрытые счета, чужие долги или фиктивные просрочки, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере финансов и потребительского кредитования, главный специалист по финансам и кредитам ООО «Космовизаком» Григорий Давыдов.

«Кредитная история формируется на основе данных, которые банки и другие кредиторы передают в бюро кредитных историй. На этих записях строится персональный кредитный рейтинг — от 1 до 999 баллов. Чем выше балл, тем ниже риск для банка и тем выше шанс получить кредит на нормальных условиях. Последствия таких ошибок вполне реальны: люди теряют одобренную ипотеку, получают отказ по автокредиту или лишаются доступа даже к сервисам рассрочки», — сказал Давыдов.

Эксперт объяснил, что ошибки появляются по трем основным причинам. Первая — сам заемщик допускает просрочки. Вторая — сбои при передаче данных между банками и бюро кредитных историй: неправильные даты, суммы, незакрытые договоры или смешение данных однофамильцев. Третья — мошенники оформляют микрозаймы и кредитные карты на чужое имя.

По словам Давыдова, иногда злоумышленники просто массово рассылают заявки в банки и МФО от имени человека, а даже отказы по таким заявкам могут ухудшить кредитную историю и снизить рейтинг.

Давыдов сослался на исследование ГК Cosmovisa, согласно которому более 80% обращений россиян в бюро кредитных историй с требованием исправить досье связаны с тремя типами ошибок. 32,61% заявителей оспаривают фиктивные просрочки, 29,34% находят давно закрытые займы, которые все еще числятся действующими, 19,32% обнаруживают кредиты, оформленные без их ведома.

Давыдов посоветовал россиянам перед обращением за займом запросить кредитные отчеты из всех бюро, где хранятся данные человека. Список бюро можно получить через «Госуслуги» в разделе Центрального каталога кредитных историй. Два раза в год такой запрос бесплатный.

После этого нужно собрать доказательства — справку о погашении кредита, выписку по счету, квитанции об оплате, сказал Давыдов. Затем надо найти все ошибки в кредитной истории и направить заявление в банк-кредитор или напрямую в бюро кредитных историй. Банк рассматривает обращение до 10 рабочих дней, БКИ — до 20 рабочих дней. Если данные не исправляют, придется идти в суд, а при признаках мошенничества — также обращаться в Банк России, уточнил эксперт.

Он рекомендовал проверять кредитную историю хотя бы один-два раза в год, платить по текущим кредитам заранее, а после закрытия займа обязательно брать справку о погашении и хранить квитанции.

Тем, кто в ближайшее время не планирует брать кредиты, Давыдов посоветовал установить самозапрет на выдачу займов через «Госуслуги». При необходимости его можно отменить онлайн, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что банки стали жестче подходить к запрашиваемым россиянами суммам по ипотеке.

 
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