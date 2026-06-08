Экономист спрогнозировал курс доллара при открытии Ормуза

Если ситуация в Ормузском проливе нормализуется, доллар будет стоить 75–80 рублей. До этого курс может локально опуститься ниже 70 рублей, заявил «Газете.Ru» профессор кафедры рекламы университета «Синергия», экономист Сергей Зайнуллин.

«Дефицит нефти и газа, возникший из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, усилил позиции российских поставщиков. Российские компании стали продавать сырье нейтральным и дружественным странам без дисконтов, а в отдельных случаях — с наценкой к текущей стоимости. Россия сегодня является одним из немногих поставщиков, которые продолжают стабильно снабжать другие страны нефтью и газом. Следовательно, существенно растет валютная выручка», — отметил Зайнуллин.

По его словам, на этом фоне рубль получил сильную поддержку. Дополнительным фактором стало решение правительства покупать валюту в Фонд национального благосостояния — впервые за несколько лет, добавил экономист.

Он допустил, что в ближайшее время доллар может кратковременно уйти ниже 70 рублей. При этом Зайнуллин напомнил, что в 2022 году рынок уже проходил резкие колебания: курс двигался от 120 рублей за доллар до 50 рублей, но затем вернулся к более равновесным уровням.

Экономист посоветовал осторожно подходить к покупке долларов и учитывать, насколько этот актив будет ликвидным и безопасным. По мнению эксперта, более интересным вариантом могут быть золото и серебро в монетах и слитках.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара в июле.