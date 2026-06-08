Защита Euroclear рассказала о сроках обжалования решения по иску ЦБ

Кульков: у Euroclear есть два месяца на обжалование решения по иску ЦБ

Бельгийский депозитарий Euroclear имеет право в течение двух месяцев обжаловать решение московского суда по иску Центробанка России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на юриста Максима Кулькова, представляющий в суде Euroclear.

«Сегодня апелляция отказала в обжаловании определения о немедленном исполнении. Решение суда по существу еще не обжаловалось, у нас на это два месяца с момента публикации решения в полном объеме», — сказал он.

Euroclear Bank является крупнейшим держателем замороженных международных резервов Банка России. На его счетах находится около €200 млрд российских активов, заблокированных в 2022 году.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки активов и упущенной выгоды от этого. Позднее суд одобрил обращение этого решения к немедленному исполнению судебными приставами.

4 июня в суд поступило ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства. Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.

Ранее суд выдал ЦБ РФ исполнительный лист по иску к Euroclear.