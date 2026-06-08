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Саудовская Аравия изменила торговые пути из-за войны в Иране

Саудовская Аравия перестроила логистику с Ормузского пролива на Красное море
Reuters

Эр-Рияд после начала военного конфликта США и Израиля против Ирана переориентировала логистику с Ормузского пролива на Красное море. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф в интервью ТАСС.

«Саудовская Аравия продемонстрировала высокую устойчивость и показала миру, что мы продолжаем работать и развиваться. Например, в сфере производства удобрений Саудовская Аравия является крупным экспортером. В начале кризиса у нас произошло небольшое снижение поставок, поскольку большая часть удобрений отправлялась через Персидский залив и Ормузский пролив», — рассказал глава ведомства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие.

8 июня официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на новые удары Израиля по территории Исламской Республики. По его словам, Иран уверен, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.

 
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