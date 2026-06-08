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Рижский вокзал не нашел своего покупателя

Торги по продаже Рижского вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы торгов.

В составе лота представлены железнодорожный вокзал 1901 года постройки площадью 3 925,5 кв. м, двухэтажное нежилое здание 1929 года площадью 3 786,4 кв. м, а также земельный участок размером 13 693 кв. м. Стартовая цена лота на двух аукционах составляла 4 млрд рублей. Рижский вокзал построен в неорусском стиле по проекту архитектора Станислава Бржозовского.

Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок. Покупателю предлагается адаптировать их под новые цели.

РЖД повторно выставил на торги здание Рижского вокзала в апреле 2026 года. Первые торги были объявлены в начале марта и были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Вокзал дважды появлялся в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также его можно увидеть в фильмах «По семейным обстоятельствам» и «Вокзал для двоих».

Ранее структуры «Шереметьево» приобрели аэропорт «Домодедово» на торгах.

 
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