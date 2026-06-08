Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Песков оценил влияние западных санкций на эффективность ПМЭФ

Песков: ПМЭФ привлекает зарубежных инвесторов вопреки незаконным санкциям Запада
Roman Naumov/Global Look Press

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно прочно стоит на ногах и привлекать зарубежные инвестиции вопреки западным санкциям. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Ему задали вопрос об итогах прошедшего ПМЭФ-2026. Журналисты отметили, что форум был «ярким», но «в силу определенных причин» больше внимания на нем уделялось политике, и спросили, как в Кремле оценивают экономическую составляющую.

«Форум давно стоит прочно на ногах как международное мероприятие. Мероприятие, которое ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы. Международный бизнес, который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции во многом продолжает оставаться на нашем рынке», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, на базе ПМЭФ Россия продолжает реализовывать свой интерес к привлечению иностранных инвестиций.

«Об этом шла речь также и в выступлении президента, и в ходе панельной дискуссии. И, конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму», — подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На полях форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн рублей.

Ранее Западу расшифровали сигнал Путина с ПМЭФ.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!