Песков оценил влияние западных санкций на эффективность ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно прочно стоит на ногах и привлекать зарубежные инвестиции вопреки западным санкциям. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Ему задали вопрос об итогах прошедшего ПМЭФ-2026. Журналисты отметили, что форум был «ярким», но «в силу определенных причин» больше внимания на нем уделялось политике, и спросили, как в Кремле оценивают экономическую составляющую.

«Форум давно стоит прочно на ногах как международное мероприятие. Мероприятие, которое ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы. Международный бизнес, который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции во многом продолжает оставаться на нашем рынке», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, на базе ПМЭФ Россия продолжает реализовывать свой интерес к привлечению иностранных инвестиций.

«Об этом шла речь также и в выступлении президента, и в ходе панельной дискуссии. И, конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму», — подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На полях форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн рублей.

Ранее Западу расшифровали сигнал Путина с ПМЭФ.