Кобяков рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума

Более 24,5 тыс. человек из 142 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. Они заключили 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, этот показатель превысил результаты прошлого года. Тогда подписали 1030 соглашений на сумму более 6,3 трлн рублей.

В этом году в работе форума впервые за последние 10 лет приняла участие официальная делегация США. Ее возглавил глава комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. Он выступил на сессии «Россия — США: диалог культур».

На форуме депутаты Европарламента и представители Госдумы приняли декларацию о готовности содействовать возобновлению официального диалога между ЕС и Россией.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание 5 июня с участием президента России Владимира Путина. Ее участниками стали президенты Узбекистана и Танзании, а также заместитель председателя КНР. Путин предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на уровне 60 млн рублей. Он также сообщил о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что экономика России за три года выросла на 10%, а Европы — на 3%. Глава Минэкономики Максим Решетников назвал ситуацию на рынке труда сложной, а уровень безработицы ограничителем для Центробанка при решениях по ключевой ставке.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что внешний долг России сейчас достигает 10%, но будет полностью погашен. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал технически возможным восстановление газопроводов «Северный поток».

Ключевыми договоренностями форума стали меморандум России и Кубы о совместной разработке онковакцин, 30 соглашений России и Саудовской Аравии о сотрудничестве в сферах энергетики, туризма, образования, а также соглашение РФПИ по проекту строительства тоннеля на Аляску.

Подводя итоги ПМФЭ, Кобяков отметил, что «никакой изоляции России нет и быть не может». По его словам, форум показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию.