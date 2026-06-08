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На видеонаблюдение за ЕГЭ потратят более 1,5 млрд рублей

Baza: на видеонаблюдение за ЕГЭ потратят 1,6 млрд рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

Расходы на организацию видеонаблюдения во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году составят не менее 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает Baza, проанализировав данные государственных закупок.

По информации Telegram-канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2 тысяч рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне — около 96 млн рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки — более 120 контрактов, которые заключают региональные министерства образования и образовательные учреждения.

Наибольшие затраты на видеонаблюдение зафиксированы в Москве — около 140 млн рублей. В числе лидеров также Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Московская область, где расходы составляют примерно по 50 млн рублей.

Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей.

До этого один из петербургских школьников заявил, что в 27 задании ЕГЭ по русскому языку произошла путаница: темы и опорные тексты якобы были перепутаны. Другие выпускники сообщили об опечатке в четвертом задании: в слове «позвала» было две буквы «а», прописная и строчная. В Рособрнадзоре на это ответили тем, что школьники «не разобрались».

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.

 
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